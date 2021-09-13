Тело нашли в лесополосе: на Буковине убили и ограбили мужчину, который приехал с Волыни купить авто

Тело нашли в лесополосе: на Буковине убили и ограбили мужчину, который приехал с Волыни купить авто

У мужчины отобрали 3000 долларов и лишили его жизнь.

В Черновицкой области в лесополосе нашли мертвым 52-летнего жителя Волынской области, который приехал на Буковину приобрести авто. В его убийстве подозревают двух мужчин.

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура.

"По версии следствия, 34-летний житель Чагра совместно с 29-летним жителем Молодии по предварительному сговору убили 52-летнего жителя Волынской области и завладели его личными вещами и денежными средствами в сумме 3000 долларов США", — говорится в сообщении.

ГУ Нацполиции в Черновецкой области

Установлено, что мужчина приехал в Черновицкую область из Волыни, чтобы приобрести у этих мужчин автомобиль "Мерседес Вито".

ГУ Нацполиции в Черновецкой области

В пятницу вечером, 10 сентября, во время встречи вблизи лесополосы между селами Валя Кузьмина и Тарашаны Черновицкого района, подозреваемые напали на мужчину, чтобы ограбить и убить.

ГУ Нацполиции в Черновецкой области

"Мужчины совместно наносили ему удары до тех пор, пока он не прекратил подавать признаки жизни. Завладев его деньгами и личными вещам, подозреваемые покинули место преступления", — сообщает прокуратура.

Как рассказали в полиции Черновицкой области, оба злоумышленника сбежали из области. Чтобы разыскать их, полиция провела масштабную спецоперацию. Правоохранители определили маршрут беглецов и их возможное местонахождении.

Утром 12 сентября правоохранители совместно с спецназовцами КОРД задержали злоумышленников в одном из отелей на Ровенщине. Полицейские изъяли у задержанных вещественные доказательства причастности к уголовному преступлению.

Двум жителям Черновицкого района уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц и разбои, совмещенном с насилием (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 4 ст. 187 УК Украина).

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, в Черкасской области племянник убил своего дядю и сбросил тело в погреб.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку