Тело нашли в лесополосе: на Буковине убили и ограбили мужчину, который приехал с Волыни купить авто

У мужчины отобрали 3000 долларов и лишили его жизнь.
В Черновицкой области в лесополосе нашли мертвым 52-летнего жителя Волынской области, который приехал на Буковину приобрести авто. В его убийстве подозревают двух мужчин.
Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура.
"По версии следствия, 34-летний житель Чагра совместно с 29-летним жителем Молодии по предварительному сговору убили 52-летнего жителя Волынской области и завладели его личными вещами и денежными средствами в сумме 3000 долларов США", — говорится в сообщении.
Установлено, что мужчина приехал в Черновицкую область из Волыни, чтобы приобрести у этих мужчин автомобиль "Мерседес Вито".
В пятницу вечером, 10 сентября, во время встречи вблизи лесополосы между селами Валя Кузьмина и Тарашаны Черновицкого района, подозреваемые напали на мужчину, чтобы ограбить и убить.
"Мужчины совместно наносили ему удары до тех пор, пока он не прекратил подавать признаки жизни. Завладев его деньгами и личными вещам, подозреваемые покинули место преступления", — сообщает прокуратура.
Как рассказали в полиции Черновицкой области, оба злоумышленника сбежали из области. Чтобы разыскать их, полиция провела масштабную спецоперацию. Правоохранители определили маршрут беглецов и их возможное местонахождении.
Утром 12 сентября правоохранители совместно с спецназовцами КОРД задержали злоумышленников в одном из отелей на Ровенщине. Полицейские изъяли у задержанных вещественные доказательства причастности к уголовному преступлению.
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Напомним, в Черкасской области племянник убил своего дядю и сбросил тело в погреб.