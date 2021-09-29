Тело нашли в нории: в Черкасской области в цехе на предприятии погиб работник

Тело нашли в нории: в Черкасской области в цехе на предприятии погиб работник

Несчастный случай произошел во время рабочей смены мужчины.

В понедельник, 27 сентября, в селе Ташлык Черкасского района на производстве произошел несчастный случай. Работника предприятия обнаружили внутри производственного механизма в цехе по переработке масличных культур. Об этом сообщает управление Гоструда в Черкасской области.

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"Один из операторов линии в производстве маслосемян цеха по переработке масличных культур ООО "Агро-Рось Инвест", расположенного в с. Ташлык Черкасского района, заметил отсутствие на рабочем месте коллеги, тоже оператора линии", — говорится в сообщении.

Работники предприятия начали искать пропавшего коллегу и впоследствии обнаружили тело оператора в подвижных частях нории — устройства с ковшами, которые захватывают зерно, или жидкость, и перемещают их вертикально, а затем выгружают в самой высокой точке.

В областном управлении Гоструда создадут специальную комиссию и проведут расследование этого несчастного случая.

Напомним, в Кривом Роге на коммунальном предприятии погибли трое работников, которых затащил насос.

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