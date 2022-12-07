Тело нашли в озере: на Харьковщине двое суток искали 7-летнего Германа (фото)

5 декабря около 14:00 мальчик ушел из дома в селе Крутояровка Кегичевской территориальной громады Красноградского района и пропал.

В Харьковской области нашли мертвым 7-летнего Германа. Мальчик утонул в озере.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины 7 декабря.

"К сожалению, чуда не произошло. Мальчика, которого разыскивали с 5 декабря, нашли. Он утонул в озере. Искренние соболезнования семье маленького Германа. Спасибо всем, кто помогал искать", — говорится в сообщении.

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Отметим, 7-летний Герман пропал 5 декабря. Он со старшим братом во время войны жил с бабушкой в селе Крутояровка (Кегичевская община), до войны мальчики жили в Малой Даниловке. Утром 5 декабря Герман с бабушкой вернулся из Кегичевки, а потом пошел гулять на детскую площадку. Он не взял с собой шапку и мобильный телефон. В последний раз мальчика видели на площадке около 13:00.

Германа двое суток разыскивали более 420 правоохранителей, волонтеры, водолазы, к поискам привлекли квадрокоптеры.

Напомним, в Киеве горе-родители оставили 5-летнего мальчика дома одного, ребенок не ел почти сутки, был голоден и испуган.

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