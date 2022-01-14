Тело обгорело до неузнаваемости: в Одесской области произошел смертельный пожар

Спасатели обнаружили тело.
В селе Выгин Белгород-Днестровского района произошел пожар в здании. На место выехали спасатели.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
Огнем было охвачено одноэтажное здание во дворе. Через 30 минут пожар был локализован.
На месте происшествия обнаружили останки человека. Тело обгорело до такой степени, что невозможно определить его пол. В настоящее время идет установление личности погибшего и при каких обстоятельствах произошло возгорание.
Ранее сообщалось, что в Николаеве заживо сгорел мужчина в квартире.
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