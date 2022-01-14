Тело обгорело до неузнаваемости: в Одесской области произошел смертельный пожар

Тело обгорело до неузнаваемости: в Одесской области произошел смертельный пожар

Спасатели обнаружили тело.

В селе Выгин Белгород-Днестровского района произошел пожар в здании. На место выехали спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Огнем было охвачено одноэтажное здание во дворе. Через 30 минут пожар был локализован.

Главное управление ГосЧС в Одесской области/facebook

На месте происшествия обнаружили останки человека. Тело обгорело до такой степени, что невозможно определить его пол. В настоящее время идет установление личности погибшего и при каких обстоятельствах произошло возгорание.

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Ранее сообщалось, что в Николаеве заживо сгорел мужчина в квартире.

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