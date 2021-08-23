Тело обнаружил охранник: в Днепре на территории школы умер мужчина

Тело обнаружил охранник: в Днепре на территории школы умер мужчина

Что именно стало причиной смерти, устанавливают следователи.

В Днепре рядом со школой нашли труп мужчины. Тело гражданина обнаружил охранник общеобразовательного учреждения.

Об этом пишет издание "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось около 07:00 возле одной из школ в Индустриальном районе города. Там сторож обнаружил раздутое тело мужчины, на вид которому около 50 лет. На место происшествия впоследствии прибыла полиция и следственно-оперативная группа.

Предварительно, гражданин не имел определенного места жительства. Что именно стало причиной смерти, сейчас неизвестно. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Напомним, что в Бердичеве Житомирской области в подъезде на лестничной площадке между этажами обнаружили тело 44-летней местной жительницы. У покойной было ножевое ранением в шею.

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