Тело обнаружили по следам крови: на Закарпатье мужчина застрелил несовершеннолетнего грабителя

В городе Хуст 48-летний местный житель застрелил из охотничьего оружия 17-летнего грабителя, проникшего к нему в подвал.

Об этом сообщила полиция Закарпатья.

"31 декабря около 1:00 в полицию позвонил 48-летний житель города Хуст. Мужчина сообщил, что в его частную собственность проник неизвестный, и он произвел два выстрела из зарегистрированного оружия. Мужчина с устройства для фото- и видеозаписи получил уведомление о движении в подвальном помещении. Хозяин помещения взял зарегистрированное на него охотничье оружие и спустился в подвал", — отметили в полиции.

По словам заявителя, там он обнаружил незнакомца и приказал ему выйти, однако парень неожиданно бросился в сторону вооруженного мужчины, и последний произвел один выстрел в нижнюю часть тела. После этого он выбежал из подвального помещения, а заявитель во дворе собственного домохозяйства произвел еще один выстрел в землю.

По следам крови полицейские обнаружили недалеко от дома тело 17-летнего жителя Хуста с огнестрельным ранением бедра. Предварительная причина смерти парня – кровопотеря.

Предварительно событие квалифицируют как умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны или в случае превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего уголовное преступление.

Предусмотренное статьей наказания – исправительные работы сроком до двух лет или ограничение свободы сроком до трех лет, или лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним, на Волыни священник из-за черешни похитил и связал ученицу 6 класса.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Во Львовской области мужчина застрелил молодого человека, который избивал его дочь

Читайте также: