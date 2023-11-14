Тело обнаружили в колодце: на Днепропетровщине пропавшего 4-летнего мальчика нашли мертвым

14 ноября ребенка полицейские обнаружили в колодце.
На Днепропетровщине нашли тело 4-летнего мальчика Завара Калмыкова, пропавшего накануне в пгт. Илларионово 13 ноября.
Об этом сообщает поисково-спасательная волонтерская ассоциация "Sarva" и ГУНП в Днепропетровской области.
В полиции рассказали, что тело ребенка обнаружили во вторник, 14 ноября, в колодце.
"На месте обнаружения тела четырехлетнего мальчика в Синельниковском районе работают стражи порядка. Для выяснения всех обстоятельств следственно-оперативная группа Синельниковского РУП и сотрудники криминалистической лаборатории проводят тщательный осмотр места происшествия и собирают вещественные доказательства", — говорится в сообщении.
Для установления причины смерти тело мальчика будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
По этому факту возбуждено уголовное производство и начато досудебное расследование.
Напомним, что мальчик пропал 13 ноября в 14:20 в пгт. Илларионово Синельниковского района. По данным правоохранителей, на его поиски был задействован личный состав полиции Синельниковщины, кинолог с собакой, волонтеры и другие профильные службы.
Напомним, в Сети сообщают, что в Киеве мать забрасывает мальчика в мусорные баки, чтобы тот искал бутылки.
Читайте также:
- Ошибки планирования НАТО, сменяющие F-16 и как долго сможет воевать РФ: интервью с офицером запаса британской армии
- Остановятся ли бои зимой: аналитики ISW оценили, чего ожидать на фронте
- И украинская, и российская армии имеют успехи под Авдеевкой: ISW рассказали, где есть продвижение