Тело обнаружили в колодце: на Днепропетровщине пропавшего 4-летнего мальчика нашли мертвым

На Днепропетровщине нашли тело 4-летнего мальчика Завара Калмыкова, пропавшего накануне в пгт. Илларионово 13 ноября.

Об этом сообщает поисково-спасательная волонтерская ассоциация "Sarva" и ГУНП в Днепропетровской области.

В полиции рассказали, что тело ребенка обнаружили во вторник, 14 ноября, в колодце.

"На месте обнаружения тела четырехлетнего мальчика в Синельниковском районе работают стражи порядка. Для выяснения всех обстоятельств следственно-оперативная группа Синельниковского РУП и сотрудники криминалистической лаборатории проводят тщательный осмотр места происшествия и собирают вещественные доказательства", — говорится в сообщении.

Для установления причины смерти тело мальчика будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По этому факту возбуждено уголовное производство и начато досудебное расследование.

Напомним, что мальчик пропал 13 ноября в 14:20 в пгт. Илларионово Синельниковского района. По данным правоохранителей, на его поиски был задействован личный состав полиции Синельниковщины, кинолог с собакой, волонтеры и другие профильные службы.

Напомним, в Сети сообщают, что в Киеве мать забрасывает мальчика в мусорные баки, чтобы тот искал бутылки.

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