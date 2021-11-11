Тело оставили в коридоре и ходили мимо: в Тернополе в поликлинике умер мужчина, который хотел попасть к врачу

Мужчина жаловался на плохое самочувствие.
В Тернополе в поликлинике №2 в среду, 10 ноября, умер мужчина, пытавшийся попасть на прием к врачу. Он получил направление, поднялся на второй этаж и упал.
Об этом сообщает te.20minut.ua.
По данным издания, мужчине больше 70 лет. Утром ему стало плохо, поэтому он самостоятельно пришел в поликлинику. Мужчина жаловался на плохое самочувствие, он пытался попасть на прием к семейному врачу и просил пропустить его вне очереди. Ему выдали талон, однако поднявшись по лестнице на второй этаж, мужчина упал в коридоре.
Медики 20 минут пытались реанимировать пациента, однако он скончался. После того тело покойного оставили прямо в коридоре, а мимо шли люди, пытавшиеся попасть на прием к медикам. Только через некоторое время усопшего отгородили ширмой.
Начальник отдела здравоохранения и медицинского обеспечения Тернопольского горсовета Василий Даньчак информацию о смерти мужчины в поликлинике подтвердил, однако отказался сообщать подробности.
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