Тело отбросило на несколько метров, а вещи по всей дороге: в Тернополе сбили насмерть 28-летнюю девушку

Тело отбросило на несколько метров, а вещи по всей дороге: в Тернополе сбили насмерть 28-летнюю девушку

Пострадавшую госпитализировали, но от полученных травм она скончалась.

Во вторник, 14 сентября, в Тернополе на улице Бережанской на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил женщину. Пострадавшую с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали в больницу, где она умерла.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольщины.

ДТП произошло около 21:00 часов. Автомобиль "Фиат Браво", двигаясь по дороге в направлении села Подгороднее, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину.

Как пишут местные СМИ, погибшей было 28 лет. По словам очевидцев, и судя по фото, обнародованных полицией, удар автомобиля был такой силы, что вещи девушки разлетелись по всей дороге, а ее отбросило на несколько метров вперед.

Сейчас правоохранители разыскивают свидетелей аварии для сбора детальной информации о ДТП.

Напомним, 14 сентября на Львовщине водитель сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе.

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