Тело почти неделю пролежало в подвале: в Хмельницкой области нашли убитой 41-летнюю женщину

Тело почти неделю пролежало в подвале: в Хмельницкой области нашли убитой 41-летнюю женщину

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В г. Староконстантинов Хмельницкой области в подвале одной из многоэтажек нашли тело 41-летней женщины. Экспертиза установила, что потерпевшую задушили.

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Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.

Тело женщины в подвале обнаружили еще 3 декабря. По данным следствия, оно там пролежало почти неделю от 28 ноября. На теле покойной признаков насилия не обнаружили, однако экспертиза установила, что ее задушили.

Также полиция установила личность погибшей. Это – 41-летняя жительница поселка Самчики. Правоохранители разыскали подозреваемого. Это – 29-летний житель с. Малый Чернятин из Хмельницкой области.

"Подозреваемый с потерпевшей вместе распивали спиртное. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник сверг женщину на землю и задушил", — говорится в сообщении.

В полиции открыли производство по ч.1 ст.115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

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