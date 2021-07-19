Тело ребенка нашли ее родственники: 9-летняя девочка утонула в реке Припять на Волыни

Девочка пошла купаться и трагически погибла.
В пятницу, 16 июля, в селе Почапы Волынской области утонула девятилетняя девочка. Ребенок пошел купаться на реку Припять и не вернулся.
"Инцидент произошел вечером 16 июля в районе Ковеля: в полицию поступило сообщение, что 9-летняя девочка пошла купаться на реку Припять, где по собственной неосторожности утонула", — сообщили в полиции Волыни.
Полицейские всю ночь разыскивали ребенка. Около 5:00 утра следующего дня тело девочки нашли ее родственники.
По данному факту сведения зарегистрированы как несчастный случай. С начала года это уже седьмой ребенок, который утонул на Волыни.
Напомним, в Житомирской области в карьере утонул 6-летний мальчик.