Тело ребенка нашли под ледом: 8-летний мальчик утонул в Черновицкой области (фото)

Пропавшего мальчика начали разыскивать и в результате нашли в пруду.

В Черновицкой области возле дома утонул в пруду 8-летний мальчик.

Как рассказали в ГСЧС, вечером 15 февраля в Службу спасения поступило сообщение от полиции, что около обеда в селе Чорторыя Брусницкой территориальной громады Вижницкого района пропал 8-летний мальчик.

В поисках ребенка привлекли работников горного поисково-спасательного отделения.

Спасатели и правоохранители обследовали территорию вблизи места жительства мальчика и заметили недалеко от пруда брешь на льду. Специалисты горного поисково-спасательного отделения с помощью снегоболотохода "Богун" по льду добрались до места бреши и обнаружили под льдом тело ребенка, подняли из водоема и доставили на берег.

Тело мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Напомним, в Винницкой области 6 февраля утонул восьмилетний мальчик, когда вытаскивал из-под льда одноклассника.

Трагедия произошла, когда двое детей возвращались из школы и решили сократить путь через замерзшую реку. Когда один мальчик провалился, другой бросился спасать. Достать друга смог, но сам ушел под воду.

Спасал товарища, но погиб сам: 8-летний мальчик утонул в Винницкой области

Читайте также: