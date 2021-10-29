Тело ребенка нашли под завалами: в Закарпатье в пожаре погибли женщина и ее 4-летний внук

Тело ребенка нашли под завалами: в Закарпатье в пожаре погибли женщина и ее 4-летний внук

Огонь охватил дом погибших.

В четверг, 28 октября, на окраине с. Плоский Поток Мукачевского района на Закарпатье в результате пожара в частном доме погибли 62-летняя женщина и ее 4-летний внук. Тело ребенка спасатели обнаружили под завалами.

Также читайте Заживо сгорел человек: под Днепром произошел пожар в легковом авто

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области.

"Воспламенение обнаружил водитель автомобиля, проезжавший мимо дома. Мужчина увидел охваченную пламенем крышу дома и сразу же позвонил по номеру 101", — говорится в сообщении.

Чрезвычайники получили вызов о пожаре в 21:14.

Соседи предупредили пожарных, что в доме должны быть люди, поэтому спасатели сразу же провели разведку пожара и в комнате обнаружили тело 62-летней владелицы дома. Далее в 22:20 возгорание локализировали и в 23:11 полностью ликвидировали. Под завалами пожарные обнаружили тело 4-летнего внука хозяйки.

Правоохранительные органы выясняют причину возникновения пожара. Сумма нанесенного ущерба также устанавливается, поскольку огонь уничтожил деревянное перекрытие на площади 64 кв.м и домашнее имущество.

Напомним, во Львове в результате пожара погибла женщина.

Новости Украины: пожары в Ровенской области охватили несколько сел

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку