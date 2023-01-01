Тело спрятал в лесополосе: в Николаеве молодой человек убил женщину

В Николаеве правоохранители задержали 23-летнего молодого человека, который убил женщину, а тело спрятал. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Подробности инцидента сообщили в полиции Николаевской области.

"В отделение полиции № 2 Николаевского районного управления поступило сообщение, что в лесопарковой зоне обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Правоохранители установили личность мужчины, причастного к преступлению и его местонахождение. Им оказался 23-летний уроженец Донецкой области. Следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины", — говорится в сообщении.

По факту умышленного убийства следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. О мотивах убийства пока не сообщается.

Напомним, в Ровенском районе 45-летний мужчина жестоко отомстил 69-летнему поклоннику своей жене.

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