Тело спрятал в мешок: в Хмельницком отец уговорил сына признаться в убийстве

В Хмельницком 51-летний мужчина убил свою сожительницу. Признаться правоохранителям подозреваемого уговорил его отец, который первым узнал о случившемся.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

"В квартире подозреваемого правоохранители обнаружили мешок, в котором находилось тело его сожительницы с многочисленными телесными повреждениями. По выводам эксперта, погибла женщина примерно неделю назад", — отметили в ведомстве.

Как выяснили правоохранители, во время совместного употребления спиртного и употребления наркотиков между сожителями возникла ссора, во время которой задержанный сильно избил потерпевшую. А когда увидел, что она умерла, спрятал тело в мешок и плотно замотал скотчем.

Больше недели мужчина скрывал преступление. Свой поступок объяснил тем, что уже находился на условном за нанесение телесных повреждений и боялся реального заключения.

Злоумышленник приговорен к 10 годам заключения.

Ранее стало известно, что в Хмельницкой области мужчина перерезал горло военной медсестре.

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