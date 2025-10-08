Тело сутки доставали из колодца: на Виннитчине СЗЧшник признался в убийстве 15-летней

Изнасиловал, убил и бросил в колодец: кем оказался убийца 15-летнего в Винницкой области / © Национальная полиция Винницкой области

Мужчина, подозреваемый в убийстве 15-летней девушки в Винницкой области, признался в содеянном.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам правоохранителей, 5 октября 15-летняя потерпела должна поехать на учебу, однако на занятиях так и не появилась. Полицейские установили, что к исчезновению девушки причастен 26-летний мужчина, с которым она познакомилась в соцсетях. Оказалось, что подозреваемый — бежавший в СЗЧ военный.

Злоумышленник рассказал, что вступил в половое сношение с несовершеннолетним. Чтобы скрыть преступление, в заброшенном доме своих родственников битой нанес несколько смертельных ударов жертве по голове. Тело девушки он бросил в колодец и присыпал камнями.

Спасатели и полицейские сутки работали над тем, чтобы с помощью специальной техники достать тело со дна колодца.

В настоящее время подозреваемому инкриминируют ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 408 (Дезертирство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

