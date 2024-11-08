Тело украинской журналистки Виктории Рощиной не вернули во время последнего обмена

О смерти журналистки стало известно 10 октября.
В Украину во время последних репатриационных мер не вернули тело украинской журналистки. Обстоятельства ее смерти неизвестны.
Об этом рассказали корреспонденту Суспільного в Координационном штабе по обращению с военнопленными.
8 ноября в Украину вернули тела 563 погибших военных. Однако о гражданских никто не сообщал.
Удалось репатриировать 320 тел погибших на Донецком направлении и 89 павших воинов из Бахмутского направления. Также удалось вернуть 154 тела из моргов на территории РФ.
По информации ГУР, Рощина должна была быть включена в один из ближайших обменов пленными.
Однако Координационный штаб по обращению с военнопленными ответил, что тела Виктории, к сожалению, нет.
Напомним, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады захватили в плен российского оккупанта, свидетеля казни воинов ВСУ.
Читайте также: