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Тело украинской журналистки Виктории Рощиной не вернули во время последнего обмена

Тело украинской журналистки Виктории Рощиной не вернули во время последнего обмена

Украинская журналистка Виктория Рощина/Фото: НСЖУ

О смерти журналистки стало известно 10 октября.

В Украину во время последних репатриационных мер не вернули тело украинской журналистки. Обстоятельства ее смерти неизвестны.

Об этом рассказали корреспонденту Суспільного в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

8 ноября в Украину вернули тела 563 погибших военных. Однако о гражданских никто не сообщал.

Удалось репатриировать 320 тел погибших на Донецком направлении и 89 павших воинов из Бахмутского направления. Также удалось вернуть 154 тела из моргов на территории РФ.

По информации ГУР, Рощина должна была быть включена в один из ближайших обменов пленными.

Однако Координационный штаб по обращению с военнопленными ответил, что тела Виктории, к сожалению, нет.

Напомним, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады захватили в плен российского оккупанта, свидетеля казни воинов ВСУ.

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