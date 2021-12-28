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Тело в петле нашли соседи: на Буковине мужчина покончил с собой

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Тело в петле нашли соседи: на Буковине мужчина покончил с собой

фото иллюстративный / pixabay.com

Почему мужчина совершил суицид – пока неизвестно.

В селе Ломачинцы Днестровского района Черновицкой области на территории собственного домохозяйства повесился 42-летний мужчина. Тело покойно нашли в петле его односельчане в воскресенье, 27 декабря, и обратились в полицию.

Об этом сообщает агентство АСС со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.

Мертвого местного жителя обнаружили в 11:00. Правоохранители при осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружили. Покойного передали на судебно медицинскую экспертизу.

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