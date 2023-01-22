"Тело выпало из микроавтобуса": Буданов вскрыл детали смерти участника переговоров с РФ Киреева

Киреев был убит недалеко от центрального здания СБУ.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов раскрыл подробности убийства Дениса Киреева, предупредившего украинскую сторону о планах президента РФ Владимира Путина о вторжении в нашу страну.

Об этом Буданов рассказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, Киреев перед убийством находился в его кабинете и отправился на встречу с представителями СБУ в сопровождении офицеров внутренней безопасности.

"Его позвали, он из моего кабинета уехал туда", — сказал Буданов.

Он заявил, что Киреева задержали сотрудники "Альфы" в 200 м от центрального здания СБУ.

"За примерно 200 метров до центрального здания СБУ он туда выезжал, выехал бус, то есть просто вырвался на встречную, выбежали сотрудники "Альфы" с криками "Это СБУ!", вышли оперативники, они сказали, что они из СБУ. Это проводили задержание в такой форме", – продолжил Буданов.

Он добавил, что Киреева пересадили в микроавтобус, после чего его тело обнаружили в нескольких кварталах.

"Потом его пересадили в микроавтобус, который уехал не в это центральное здание, а через несколько кварталов. Потом произошло то, что произошло... И его тело выпало из этого микроавтобуса. Вот факты", — сказал Буданов.

Он подчеркнул, что после этого разговаривал с тогдашним руководителем СБУ Иваном Бакановым, но не получил ответов на вопрос о Денисе Кирееве.

"Это был мой последний с ним разговор. Он не смог ничего толком объяснить", — добавил Буданов.

Напомним, американское издание The Wall Street Journal 18 января опубликовало крупное расследование о Кирееве, в котором говорится, что тот работал в сфере финансов, сотрудничал с ГУР Минобороны Украины и обеспечил ведомство Кирилла Буданова ценными разведданными о российском вторжении. По словам Буданова, если бы не Киреев, российские оккупанты, скорее всего, захватили бы Киев.

Киреев также принимал участие в переговорах делегаций Украины и России в белорусском Гомеле 28 февраля. Как он оказался в составе украинской делегации и за что конкретно отвечал – неизвестно.

5 марта 2022 года в ГУР сообщили о гибели Киреева.

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