Тело вырезали: в жутком ДТП в Одессе погибла 27-летняя жена известного украинского футболиста — СМИ (фото)

Тело вырезали: в жутком ДТП в Одессе погибла 27-летняя жена известного украинского футболиста — СМИ (фото)

Официального подтверждения смерти Виктории Данченко пока нет, однако на странице девушки в Instagram ее друзья выражают соболезнования из-за гибели.

В Малиновском районе Одессы, на Киевской трассе, 14 января в 15:00 произошло смертельное ДТП. По данным СМИ, в аварии погибла супруга украинского футболиста Олега Данченко Виктория Данченко.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области и в Нацполиции Одесской области.

В ГСЧС сообщили, что в ДТП попали три автомобиля. Из-за этого погибла одна из водительниц автомобиля, ее зажало в салоне, спасатели вырезали тело.

"Спасатели изъяли тело погибшей, которое в результате дорожно-транспортного происшествия зажало в салоне собственного авто", — говорится в сообщении.

В Нацполиции Одесской области добавили, что ДТП произошло из-за того, что автомобиль KIA Cerato, поворачивая налево, столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Mercedes.

Полиция Одесской области

"Водитель последнего транспортного средства погибла на месте от полученных травм. Механические повреждения получили еще три автомобиля, которые оказались рядом, люди в них не пострадали", — сообщили в полиции.

Полиция Одесской области

По данным телеграм-канала "Новости Одесса", в ДТП погибла жена футболиста луганской "Зари" Олега Данченко. Женщине было всего 27 лет. Также в Сети опубликовали видео момента ДТП. На нем видно, что автомобили ехали на высокой скорости.

На странице девушки в Instagram уже выражают соболезнования ее семье из-за гибели в ДТП. Официального подтверждения смерти Виктории Данченко пока нет.

Скриншот из Instagram

Напомним:

Авария произошла на трассе Киев-Одесса возле кафе перед еврейским кладбищем. На место ДТП съехались полиция, скорая и спасатели.

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