Тело закопали друзья и молчали долгих 17 лет: родные пропавшего подростка, рассказали, как нашли его останки

Тело закопали друзья и молчали долгих 17 лет: родные пропавшего подростка, рассказали, как нашли его останки

Останки нашли через 17 лет после исчезновения 15-летнего подростка.

В Тернопольской области проводят экспертизу костей подростка, найденных на свалке села Гнилички Подволочисской громады.

О том, как родные искали останки 16-летнего Юрия Семенюка, рассказывает "Общественное".

По словам начальника Подволочисского отделения полиции Николая Смакула, найденные на мусорнике кости вероятно принадлежат Юрию Семенюку, который 17 лет назад ушел из дома и не вернулся.

Парень исчез в марте 2004 года в селе Суховцы, где жил с семьей. В мае того же года Юрию должно было исполниться 16 лет.

Как рассказывают брат Юрия Владимир и мать Стефания, тело парня на мусорнике возле села Гнилички закопали трое его друзей.

"Они все трое взяли завезли на мусорник, километр от его дома, он здесь живет недалеко и закопали. На холме мы его нашли, в мусоре. Кости вышли наверх, потому что они его закопали у алычи. Видите, люди рыли, всю площадь изрыли. Моя невестка увидела кости. А потом нашла таз. И уже тогда трактор не рыл, уже начали городиками все раскапывать, нашли череп, выкопали", — говорит Семенюк.

Мама мальчика вспоминает, что в тот день, когда она в последний раз видела живым своего сына, он пришел домой, поел и сказал, что идет на подработку. Больше он домой не вернулся.

По словам женщины, один из тех, кто закопал тело Юрия является ее кумом. Он сейчас за рубежом. Женщина говорит, рассказал ей по телефону, как умер Юрий и что сделали с его телом.

"Сказал, что это правда, что я их завез туда, оставил их там. Потом, говорит, через некоторое время я возвращался туда их забрать. Видел, что Зайнулина идет дорогой плачет. Юра умер, током забил его. Шел рассказывать домой, людям шел рассказывать. Они сели в машину, еще его брат сел, был вместе с ним, его родной брат Виталик. Они все уехали, приехали на место, посмотрели, что он без сознания. Начали ему делать искусственное дыхание, он еще выдохнул и увидели, что он не живой, взяли в машину и вывезли сюда и закопали", — рассказывает Стефания.

Брат погибшего парня Владимир говорит, как только брат пропал, обратился в полицию.

"В 2004 году 18 марта заявление я написал. Как впоследствии участковый признался, что они поиск никакой не делали", — рассказал мужчина.

Он добавил, что от электрощитовой, где, Юрия вроде как убило током, около 2 километров. Брат не уверен, что парень погиб именно там от удара током, мол, там и лестница крутая, так что все могло произойти.

Напомним, 15-летний Юрий Семенюк из села Суховцы Подволочисской громады пропал 17 лет назад. О его судьбе родные узнали лишь недавно.

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