Виктория Рощина / © Hromadske.tv

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Тело украинской журналистки Виктории Рощиной, которую россияне передали украинской стороне, было возвращено без ряда внутренних органов.

Как сообщает расследовательская организация Forbidden Stories, в ходе медицинского осмотра в Украине было обнаружено, что отсутствуют глазные яблоки, часть трахеи и мозг.

По словам международного эксперта-патологоанатома, такие изменения могли быть умышленными, чтобы скрыть следы удушения. Особое внимание привлекает синяк на шее, указывающий на возможный перелом подъязычной кости — типичный при смерти от механической асфиксии.

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Более того, тело Виктории было идентифицировано в российских документах под номером 757 как «неустановленное лицо мужского пола», вызывающее дополнительные вопросы. В качестве официальной причины смерти указан СПАС — «суммарное поражение артерий сердца».

Напомним, журналистка Виктория Рощина скрылась на оккупированной территории в августе 2023 года. Она была возвращена в Украину в рамках обмена телами погибших в конце февраля этого года.