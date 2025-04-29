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- Украина
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Тело замученной журналистки Виктории Рощиной россияне вернули без некоторых внутренних органов: подробности расследования
Виктория Рощина неоднократно освещала войну в Украине и находилась в зоне риска. Ее исчезновение долго оставалось без комментариев со стороны РФ.
Тело украинской журналистки Виктории Рощиной, которую россияне передали украинской стороне, было возвращено без ряда внутренних органов.
Как сообщает расследовательская организация Forbidden Stories, в ходе медицинского осмотра в Украине было обнаружено, что отсутствуют глазные яблоки, часть трахеи и мозг.
По словам международного эксперта-патологоанатома, такие изменения могли быть умышленными, чтобы скрыть следы удушения. Особое внимание привлекает синяк на шее, указывающий на возможный перелом подъязычной кости — типичный при смерти от механической асфиксии.
Более того, тело Виктории было идентифицировано в российских документах под номером 757 как «неустановленное лицо мужского пола», вызывающее дополнительные вопросы. В качестве официальной причины смерти указан СПАС — «суммарное поражение артерий сердца».
Напомним, журналистка Виктория Рощина скрылась на оккупированной территории в августе 2023 года. Она была возвращена в Украину в рамках обмена телами погибших в конце февраля этого года.