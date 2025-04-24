Тело замученной журналистки Виктории Рощиной возвращено в Украину

Виктория Рощина.

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Тело украинской журналистки Виктории Рощиной, пропавшей на оккупированной территории в августе 2023 года, было возвращено в Украину в рамках обмена телами погибших в конце февраля этого года.

Информацию подтвердил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко изданию Цензор.нет и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

По словам Тимченко, личность Виктории Рощиной была идентифицирована с помощью ДНК-экспертизы. Ярослав Юрчишин пояснил, что эту информацию не разглашали сразу из-за опасений подмены тел, являющихся распространенной тактикой российской стороны, а также из-за необходимости проведения нескольких ДНК-экспертиз, в том числе и за рубежом, учитывая пытки и состояние тела. Семья Рощиной настаивала на тщательной проверке, чтобы окончательно подтвердить ее личность.

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"Учитывая пытки и состояние тела, семья Рощиной попросила не одну, а несколько ДНК-экспертиз. Насколько мне известно, экспертизы проводили не только в Украине, но и за рубежом, чтобы убедиться, что это Вика. Теперь, ссылаясь на позицию МВД, можем утверждать: тело журналистки – дома", – написал Юрчишин в Facebook.

Напомним, журналистка-фрилансер Виктория Рощина исчезла в августе 2023 года на оккупированной Россией территории Украины. Ранее, в марте 2022 года, ее уже задерживали российские оккупанты в Бердянске на десять дней, когда она готовила материал для Hromadske, пытаясь добраться до Мариуполя из Запорожья. В мае 2024 года стало известно о ее заключении на территории России. О смерти Виктории Рощиной сообщили 10 октября 2024, однако обстоятельства ее гибели оставались неизвестными. По данным Главного управления разведки, журналистку планировали включить в ближайший обмен пленными.