Телохранителя Анджелины Джоли пока не мобилизовали – источники ТСН.ua

Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли / © Associated Press

Охранник актрисы и режиссера Анджелины Джоли , которого ранее сегодня пригласили в ТЦК и СП, во время визита голливудской звезды в Херсонскую область, в этот момент вроде бы не мобилизован.

Об этом сообщили источники ТСН.ua в Силах обороны Украины.

Два источника не подтвердили мобилизацию мужчины, но и не опровергли это.

Напомним, ранее сегодня, 5 ноября, ряд Telegram-каналов распространил информацию и видео о якобы задержании на юге Украины военнослужащими ТЦК охранника известной актрисы Анджелины Джоли. Сама актриса вроде бы тоже прибыла в здание ТЦК помочь охраннику.

Впрочем, как подчеркнули источники ТСН.ua в Силах обороны Украины, речь не идет о силовом задержании мужчины.

«Сильно его никто не задерживал. Его пригласили на посещение ТЦК и СП. Установили его личность, после чего он спокойно уехал по своим делам. Проблемных вопросов не возникало. Все в рамках закона», — сообщил ТСН.ua высокопоставленный источник в Силах обороны Украины.

Отметим, 5 ноября стало известно, что актриса Анджелина Джоли прибыла в Херсон, посетила медицинские учреждения пообщалась с маленькими украинцами, ежедневно страдающими усиленными обстрелами со стороны государства-террористки РФ.

Напомним, появилась информация, что прибывший в Украину кортеж известной голливудской звезды Анджелины Джоли остановили работники ТЦК . Источники ТСН.ua в командовании Сухопутных войск подчеркнули, что силового задержания, о котором массово пишут, прежде всего, российские пропагандистские СМИ, на самом деле не было.