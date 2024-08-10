Темная сторона усыновления во время войны: кому соцслужбы не позволят взять ребенка

После начала полномасштабной войны социальные службы наблюдают настоящий "бэби-бум". Число желающих усыновить или взять под опеку ребенка по сравнению с довоенными годами увеличилось в разы. Однако соцслужбы в первую очередь стоят на страже интересов ребенка, так что разрешение на усыновление получают далеко не все.

Об этом рассказала директор Киевского областного центра социальных служб Наталья Ибрагимова в интервью "Главкому".

Она объяснила, что участились случаи, когда под желанием усыновить ребенка некоторые пары скрывают намерение мужчины избежать мобилизации. Ведь по закону для получения отсрочки достаточно усыновить или взять под опеку всего одного ребенка.

"Если я буду видеть, что ребенок нужен только для избежания мобилизации, то положительного ответа ждать не стоит", — подчеркнула Наталья Ибрагимова.

Причиной отказа в усыновлении ребенка также может быть домашнее насилие или неуверенность одного из супругов.

"Да, был случай, когда отказали молодой паре, потому что желание усыновить было у парня, а его жена еще хотела "букетно-конфетного романа", и дети в ее планы не входили. Еще одной семье отказали из-за того, что она принадлежала к религиозной конфессии, где привычным делом является наказание ребенка розгами", — отметила чиновница.

Наталья Ибрагимова рассказала, что некоторые семьи придумывают целые "схемы", чтобы решить свои проблемы путем усыновления ребенка. При этом в таких случаях дети фактически могут остаться без должного ухода.

"У меня есть пример одной бабушки, у которой на попечении внук. Есть двоюродный брат этого внука, который может быть мобилизован на войну. И вот семья придумала такую схему: брат пишет заявление, что будет опекуном. Но есть нюанс – он живет за 150 км от того мальчика. Мы прекрасно понимаем, что ребенок будет жить у этой же бабушки, а опекун – в Киеве, и только будет прятаться от мобилизации за этим вроде бы опекунством. Служба по делам детей и я лично сделаем все, чтобы не передать ребенка под опеку этого молодчика. Но не принять документы и не провести с ним обучение я не имею права", – отметила директор центра соцслужб.

Наталья Ибрагимова добавила, что люди, которым отказали в усыновлении ребенка, через год могут снова подать заявление и попытаться убедить уполномоченных лиц, что способны заботиться о ребенке.

Напомним, кто имеет право и какие условия отсрочки от мобилизации на основании содержания детей.

Читайте также: