«Темнее, чем когда-либо»: отношения США и Украины оказались в опасной точке

Кризис в отношениях США и Украины

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Отношения между Соединенными Штатами и Украиной стремительно приближаются к возможному критическому пределу. Позиции Москвы начали укрепляться после того, как Дональд Трамп отказался вводить новые санкции против РФ. Киев начал испытывать трудности из-за ограничения связи Starlink и давления со стороны США.

Об этом пишет ABC News.

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Отношения США и Украины достигли нового минимума: что происходит сейчас

Отношения Трампа с президентом Зеленским всегда были изменчивыми и нестабильными, в то же время лидер американцев не упускал момента, чтобы похвастаться дружбой с Путиным. Диалог Украины и США оказался на самом низком уровне за все время.

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Это грозит изменить баланс сил в войне в пользу РФ и поставить под удар интересы США по всему миру.

«Сейчас ситуация относительно политики этой администрации в отношении России и Украины выглядит темнее, чем когда-либо раньше», — говорит экс-посол США в Украине времен администрации Джорджа Буша-младшего и эксперт Атлантического совета Джон Хёрбст.

Более недели Трамп выражает публичные оскорбления в адрес Зеленского и предпринимает шаги, которые играют на руку Путину. В свою очередь, Зеленский заявляет, что чувствует себя преданным и выражает обеспокоенность будущим своей страны. Трамп все еще может изменить риторику по поводу Зеленского, как это уже случалось ранее. Стимулом к этому может стать растущее двупартийное возмущение со стороны законодателей.

В прошлом году Трамп устроил «взбучку» Зеленскому в Овальном кабинете и предупредил, что в случае, если Зеленский не заключит соглашение, США «выйдут из игры». Тогда Вашингтон даже ненадолго приостанавливал обмен разведывательными данными. Но уже в июле Трамп снова хвалил Зеленского и утверждал, что между ними «сложились хорошие отношения».

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«Трамп — непостоянный человек. Он может проснуться завтра утром, решить, что сделал достаточно в этом направлении и снова склониться в другую сторону», — говорит Хёрбст.

Последние решения Трампа озадачили аналитиков, вызвали волну возмущения среди демократов и даже части республиканцев. Все это происходит за две недели до ключевых промежуточных выборов в Конгресс.

После публикации The Wall Street Journal о том, что Путин предложил Трампу и Си Цзиньпину саммит, на котором без Украины решат ее судьбу, Трамп заявил журналистам, что открыт к такой идее, но ожидает, что она будет сосредоточена на вопросах денуклеаризации. На вопрос, готов ли он вести переговоры о прекращении войны без участия Зеленского, Трамп дал утвердительный ответ.

«Я считаю, что пришла пора кому-то другому вести переговоры от имени Украины», — заявил Трамп.

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Помимо вопроса снятия санкций и покупки у РФ дизельного топлива, отдельную обеспокоенность вызывает ситуация с ограничением сети спутникового интернета Starlink от SpaceX для украинских военных. Ответственность за замедление связи на себя пока никто не взял.

Между тем, Россия продолжает атаковать украинские города и жестоко убивать гражданских. Зеленский отметил, что Украина во время последней атаки даже не получила предупреждения от США об угрозе.

Впрочем, Трамп и Рубио утверждают, что Вашингтон не переставал передавать Киеву разведданные.

Как комментируют поведение Трампа эксперты

Бывший посол США в Польше и помощник госсекретаря по делам Европы Дан Фрид удивился меняющейся позиции администрации Трампа по отношению к Украине. Он отметил, что сначала считал заявление о дизельном топливе попыткой повлиять на промежуточные выборы, но последующие события полностью изменили его мнение.

«Все это кажется спланированным для того, чтобы надавить на Зеленского и заслужить благосклонность Путина», — убежден Фрид.

Бывшая советница Трампа по вопросам России в Совете национальной безопасности Фиона Хилл предполагает, что Трамп пытается задобрить Путина из-за опасений, что Россия может усилить поддержку Ирана.

«Россия делает очень мало, если вообще что-то делает, чтобы помочь Исламской Республике Иран по сравнению с тем, что она могла бы сделать. И я хочу, чтобы так продолжалось — если только этому не помешают глупые люди», — написал недавно президент США.

Фактором, который может подтолкнуть Трампа к смягчению позиции по отношению к Зеленскому, является шквал критики со стороны самих республиканцев, которые столкнулись с ростом популярности демократов на финишной прямой промежуточных выборах.

Конгрессмен от Пенсильвании и умеренный республиканец Брайан Фитцпатрик призывает заслушать в Конгрессе вопросы сбоев в работе Starshield и требует «немедленных и строгих бюджетных сокращений для любого ответственного ведомства или его руководителя».

Сенатор-республиканец от Миссисипи Роджер Уикер, возглавляющий Комитет по вооруженным силам Сената, призвал Трампа принять предложение Зеленского о приостановлении атак на российскую энергетическую инфраструктуру в обмен на американскую помощь.

Независимо от того, какая партия получит контроль над Конгрессом на следующий год, законодатели, вероятно, взбунтуются, если Трамп пойдет на соглашение с Россией и Китаем за спиной Украины. Об этом говорит экс-посол Дан Фрид.

«Очевидно, что у нас есть значительный рычаг влияния на Путина, но так же очевидно, что мы им не пользуемся. Это сплошной беспорядок», — добавил чиновник.

Зеленский просит сенаторов надавить на Трампа

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи с двухпартийной группой сенаторов США призвал надавить на администрацию Дональда Трампа, чтобы отменить ограничения на поставку оружия и восстановить полный объем обмена разведывательными данными.

По данным Axios, Зеленский заявил об ограничении в работе спутниковых систем Starlink/Starshield, отсутствии предупреждений от США о баллистических ударах РФ, а также о блокировании главой Пентагона Питом Хегсетом уже оплаченных европейскими партнерами ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS.

Также он предложил американцам компромисс: приостановку украинских ударов по российским НПЗ на 30 дней в обмен на перехватчики для Patriot, но США не проявили готовности рассматривать такую инициативу. Со своей стороны, сенаторы заверили в непреклонной поддержке Конгресса, подчеркнув, что принуждение является единственным языком, который понимает Путин.

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