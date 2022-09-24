Темнота, плач и грудное молоко: как мама-военная эвакуировала ребенка из Павлограда

Эта история – одна из тысяч или даже миллионов.

Война заставила тысячи семей устремиться в неизвестное и спасать детей из-под обстрелов и оккупации. Оля с мужем – военные из Днепропетровской области – их дочь родилась незадолго до войны. Муж сразу ушел на фронт, а жена – убегала с малышами в более безопасный регион. Ей удалось сохранить младенца и спасти дочь от голода и стресса. В темноте, под плач сотен детей и их матерей, под обстрелами в эвакуационном поезде, их спасло только одно.

Смотрите, за что Ольга благодарила Бога в видео:

Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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