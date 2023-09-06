Темп инфляции осенью повысится: в Минэкономики сообщили, что будет с ценами в Украине

В июле 2023 года впервые за два года зафиксировано снижение общего уровня цен на товары и услуги, то есть снижение инфляции на потребительском рынке. По информации Госстата, цены за месяц снизились на 0,6%, однако осенью ситуация с ценами изменится.

Об этом говорится в обзоре инфляции Минэкономики.

"Оценка перспектив по динамике потребительских цен существенно не изменилась по сравнению с предыдущей — отсутствие значительных шоков спроса и предложения создает основания ожидать сохранения существующего тренда постепенное замедление годового темпа инфляции", — говорится в прогнозе.

В Минэкономики отметили, что, вероятно, месячные темпы инфляции осенью должны быть выше летних.

Между тем о том, с какими ценниками Украина войдет в новый сезон, как они изменятся и что стоит купить прямо сейчас , сообщила корреспондентка ТСН-недели Ирина Коваленко в своем материале.

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