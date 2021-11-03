Температура 39 и парализованная нога: в Закарпатье уже у пятерых детей подтвердили полиомиелит

Температура 39 и парализованная нога: в Закарпатье уже у пятерых детей подтвердили полиомиелит

Мать ребенка после того, как у ее дочери обнаружили заболевание, изменила свое отношение к вакцинации и разрешила привить других двоих детей.

В Закарпатской области уже у пятерых детей подтвердили полиомиелит. Все они были невакцинированы против болезни.

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Об этом сообщила главная эпидемиолог Закарпатской области Виктория Тимчик в комментарии BBC News Украина.

Медик подчеркнула, что сначала болезнь диагностировали у 12-летней девочки из Тячевского района. Она, как и другие четверо детей, была невакцинирована от полиовируса.

У ребенка сначала начались острые кишечные расстройства, а за три дня температура поднялась до 39, появились боли в пояснице и лихорадка. На следующий день у девочки парализовало ногу.

Заболевание ребенка подтвердили в лаборатории вирусологических исследований Центра общественного здоровья в Киеве и в лаборатории Хельсинки.

Мать ребенка после того, как у ее дочери обнаружили недуг, изменила свое отношение к вакцинации и разрешила привить других своих детей.

Медицинский директор Закарпатской областной детской больницы Магдалина Семеняк сообщила, что девочку ждет более года реабилитации.

Врачи диагностировали недуг у еще четырех несовершеннолетних из Закарпатья. Они контактировали с ребенком из Ровенской области, у которого ранее также диагностировали полиовирус. Медики по этическим соображениям не называют, откуда инфицированы.

Директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный рассказал, что в Закарпатье только 49% детей привиты от полиомиелита. Он связывает это с деятельностью антивакцинаторов. Также должностное лицо объясняет, что многие отказы родители аргументируют религиозными убеждениями.

Напомним, в Украине зафиксировали несколько случаев полиомиелита. Недуг обнаружили в одном из поселков Ровенской области. Сначала болезнь диагностировали у 1,5-летнего ребенка, затем еще у шести человек. После чего в регион отправили эпидемиологов, занимающихся изучением обстоятельств попадания в нашу страну инфекции.

Также в Ровенской области началась массовая вакцинация против полиомиелита.

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