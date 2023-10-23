Температура бьет рекорды: синоптик рассказала о погоде на завтра, 24 октября

Во вторник, 24 октября, в Украине температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram.

"Вторник в Украине ожидается умеренно теплым", — отметила Диденко.

Она отметила, что в течение дня температура воздуха будет в пределах 12-17 градусов тепла, в то время как на юге ожидается от +16 до +22 градусов, а на северо-востоке от +10 до +13 градусов.

По словам синоптика, будет преобладать сухая погода, утром будут туманы. Однако в северных областях возможен небольшой дождь.

Погода в Киеве и области

В Киеве 24 октября прогнозируется местами сильный дождь. Температура воздуха в течение дня составит около 13 градусов тепла.

Она добавила, что до конца недели погода будет влажной, но не критически холодной. Днем ожидается от 10 до 14 градусов, однако в южной части будет теплее.

Будет ли на Новый год снег – читайте в новости.