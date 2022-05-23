Температура будет колебаться от 1-3° до 28° тепла: какой будет в Украине погода в последнюю неделю весны

Температура будет колебаться от 1-3° до 28° тепла: какой будет в Украине погода в последнюю неделю весны

Последняя неделя весны, 23-29 мая в Украине будет преимущественно теплой.

В некоторых регионах погода будет дождливая.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 23 мая в стране местами ожидается небольшой дождь, температура днем 13-18°, на Закарпатье до 22°. Ветер северо-западный, северо-западный, 5-10 м/с.

24-25 мая в Украине будет сухо, лишь днем 25 мая на западе страны возможны кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 3-9°, 24 мая на северо-востоке страны 1-6° тепла, на побережье морей и Закарпатье, 25 мая в западных областях 8-13°, днем 24 мая 13-19°, в западных областях до 24°, 25 мая 17-23°, в западных областях 22-27°.

26-29 мая в западных, северных и центральных областях временами будут идти небольшие и умеренные дожди, местами грозы, на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 9-15°, 26 мая 4-10°, днем 19-25°, 29 мая в южной части до 28°.

В Киеве 23 мая местами также будет идти дождь, температура ночью 7-9°, днем 15-17°. Ветер северо-западный, северо-западный, 5-10 м/с. 24-25 мая в столице будет без осадков. Температура ночью 7-9°, днем 24 мая 17-19°, 25 мая 20-22°. 26 мая и в субботу, 28 мая, в Киеве снова будет идти дождь. Пятница и воскресенье будут сухими и теплыми. Температура 26-27 мая днем поднимется до 20° тепла. На выходных, 28-29 мая, в Киеве будет немного свежее — температура ночью 9-14° тепла, днем 15-17°.

Напомним, ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ждут дожди, из-за чего прихода раннего лета ожидать не стоит, пишет "УНИАН".

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