Температура и интоксикация: в Ивано-Франковске в кафе отравились семеро взрослых и один ребенок

Температура и интоксикация: в Ивано-Франковске в кафе отравились семеро взрослых и один ребенок

В заведении обнаружили кишечную палочку.

В Калуше на Ивано-Франковщине, в кафе отравились семеро взрослых и один ребенок. Людей госпитализировали.

Об этом сообщает Суспільне.

Больных приняли в инфекционное отделение Калушской городской больницы.

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"Мы приняли людей вчера, некоторых — до обеда, некоторых — после. У больных была повышенная температура, диарея, рвота и интоксикация. У кого-то температура — 37-38 °C, у кого выше. Сейчас их состояние более или менее стабилизировалось, но не у всех, потому что есть еще инфекция. Люди будут лежать в больнице еще неделю, а потом им надо второй раз проводить посев на сальмонеллу. У одной пациентки, которую мы приняли еще 3 октября, ее уже обнаружили. 6 октября станет известно четко, у скольких людей эта инфекция", — сказал директор Калушской городской больницы Николай Гудым.

В заведении питания работники областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава зарегистрировали очаг острой кишечной инфекции.

Напомним, в Ивано-Франковской области после празднования Дня знаний отравились, по меньшей мере, 19 человек. Среди больных -18 детей и один взрослый.

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