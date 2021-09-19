Температура и судороги: в институте под Киевом сообщили о смерти 19-летнего студента после вакцинации

Температура и судороги: в институте под Киевом сообщили о смерти 19-летнего студента после вакцинации

Причина смерти будет известна только через месяц после завершения медицинских исследований.

В Украинском гуманитарном институте, под Киевом, сообщили, что после вакцинации от коронавируса умер 19-летний студент Владимир Сало.

Об этом говорится на официальном сайте учебного заведения.

В институте сообщили, что 19-летний парень 13 сентября в 14:30 вакцинировался от коронавируса. После этого его состоянии ухудшилось.

"К вечеру чувствовал себя хорошо, в 18:30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры. Позже поднялась температура, в 20:15 начались судороги. В 20:35 исчез пульс и дыхание. Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20:45. Врачи реанимировали Вову час ", — говорится в сообщении.

Известно, что парень учился на 3 курсе по специальности "филология". Парень был из многодетной семьи со с. Добросин Львовской области. О парне в учебном заведении отзываются только положительно.

"В течение всего обучения работал репетитором английского языка онлайн. Любил читать, был очень любознательным человеком. Владимир был очень добрым и отзывчивым. Несколько раз он, из желания спасти чью-то жизнь, сдавал донорскую кровь. Помогал как волонтер на Празднике благодарности в Киеве 12 сентября", — говорится в сообщении.

В институте добавили, что предыдущая справка о причине смерти указывает: "сердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность". Окончательная причина будет известна только через месяц после завершения медицинских исследований.

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