Температура опустится до 19-23° мороза: прогноз погоды в Украине на четверг, 23 декабря

Температура опустится до 19-23° мороза: прогноз погоды в Украине на четверг, 23 декабря

Завтра будет переменная облачность.

В четверг, 23 декабря, в Украине будет держаться сухая и морозная погода.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 5-10° мороза, в южных и западных областях ночью 8-13°, днем 2-7° мороза, в Карпатах ночью 18-23°, днем 9-14° мороза.

В Киеве 23 декабря также будет сухо. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 7-9° мороза.

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Как на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, в Украине в четверг антициклон повсюду организует сухую погоду. Морозы завтра будут доминировать: ночью -9-18°, днем -5-12°.

По ее прогнозу, уже с пятницы к нам собирается другая воздушная масса – теплее, с осадками и сильным ветром. На выходных потеплеет до оттепели, мокрый снег будет переходить в дождь.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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