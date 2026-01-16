Температура опустится еще ниже: синоптик прогнозирует усиление мороза

Собака. / © Pexels

Реклама

Последний анализ синоптических процессов показывает, что в ближайшее время не будет потепления в Украине . Что больше – в перспективе – только усиление мороза.

Об этом сообщил руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По его словам, сейчас над Евразией доминирует развитый континентальный антициклон. Синоптик объяснил, что он локализуется от Дальнего Востока до Афин – это расстояние около семи тысяч километров.

Реклама

«Его роль – блокировочная стена для теплой Атлантики. Он открыл дорогу для беспрепятственных вторжений полярного холода. Еще минимум неделю у нас будут преобладать умеренные и сильные морозы. Ночью 17-20 января прогнозируется 15-20 °, а местами - до -25 °, днем 9-14 °. Осадков не ждем, на дорогах местами гололедица», - сообщил Постигань.

По предварительным расчетам и модельным прогнозам, Украина будет оставаться в сухом континентальном воздухе с сильными морозами до 25 января.

«На потепление можно рассчитывать только при ослаблении позиций этой горы холода», — добавил синоптик.

Он также рассказал, что уже четвертые сутки левобережная часть Черкасщины уже четвертые сутки является эпицентром холода со среднесуточными температурами 11-15° - это на 9-13° ниже нормы. Минимальные температуры воздуха снижались до 20° мороза, а на поверхности снега регистрировали 23°.

Реклама

По климатическим данным, говорит Постигань, морозные периоды в январе продолжительностью семь-десять суток – не удивительно для нашего континентального климата.

Напомним, синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что существенных изменений погоды в ближайшее время не ожидается. Перспектив того, что потеплеет и ослабнет мороз в большинстве регионов, пока нет. Только в Закарпатье может быть около 0 градусов.