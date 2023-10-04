"Температура съезжает вниз": какой будет погода 5-8 октября и когда придут дожди

В четверг, 5 октября, в Украине прогнозируется комфортная температура и сухая погода. Осадки маловероятны.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине, завтра, 5 октября.

Об этом она написала в Facebook.

По словам Диденко, к Украине приближается антициклон Tora, поэтому осадков не ожидается. Повсюду будет сухая погода. Лишь ночью и утром на юго-востоке Украины возможен небольшой дождь.

"Температура воздуха потихоньку "съезжает" вниз, хотя еще сравнительно комфортная", – говорит синоптик.

В четверг в течение дня в большинстве областей ожидается +17+22 градуса, на юге местами до +22+24 градусов.

Ночью температура воздуха опустится до +6+10, на юге +10+15 градусов. Исключение – Крым и Запорожье, где будет +8+10 градусов.

Синоптическая карта / Фото: Наталия Диденко / Facebook

Погода в Киеве

В Киеве 5 октября осадки маловероятны. Ночью столбики термометра опустятся до +8+11 градусов, днем температура воздуха составит +16+19 градусов.

Погода 6-8 октября

В пятницу и субботу, 6 и 7 октября, погода будет оставаться такой же, без кардинальных изменений. Местами возможен небольшой дождь.

В воскресенье, 8 октября, Диденко прогнозирует дожди. На западе, севере, значительной части центральных областей существенно похолодает. На юге будет еще теплая погода.

Также она напомнила, что в начале следующей недели возможны заморозки.