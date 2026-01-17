Температура упадет до -25: прогноз погоды на сегодня, 17 января

Морозы не отступают / © pexels.com

Сегодня, 17 января, в Украине ожидается облачная погода. В большинстве областей без существенных осадков. Только на юго-востоке возможен небольшой снег.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Синоптики отмечают, что в течение суток ожидается переменная облачность. На отдельных участках дорог будет храниться гололедица.

Ветер ожидается северо-восточного направления, а на западе страны юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять -15…-20°С. В северных регионах, в Хмельницкой и Винницкой местами до -22… -25°С. Днем -9…-14°С.

На юге и юго-востоке в ночные часы — 8…-13°С. Днем -4…-9°С. На Закарпатье ночью -5… -10°С. Днем 0…-5°С.

В Киевской области и столице ожидается переменная облачность без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура по области ночью -15…-20°C, местами до -23°C. Днем -9… -14°C. В Киеве ночью -16…-18°C. Днем -12…-14°C.

Напомним, синоптик сообщил, что до конца января 2026 продлятся морозы. В Украине и дальше будет доминировать холодный антициклон. Он может смениться другим антициклоном с севера, из Скандинавии, но характер погоды не изменится.