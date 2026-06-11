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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Температура упадет на 10 градусов: из каких областей и когда начнется похолодание в Украине

В Украину снова идут дожди и значительное похолодание, которое начнется в конце рабочей недели.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Погода в Украине значительно ухудшится

Погода в Украине значительно ухудшится / © Pixabay

Уже в ближайшие дни в Украине ожидается заметное ухудшение погодных условий. Летняя жара и солнечная погода сменятся похолоданием, дождями, грозами и местами градом. В отдельных регионах ночью температура может снизиться до +7 °C.

Об этом в комментарии «Телеграфу» рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, неустойчивая погода ожидается уже во второй декаде июня.

По его данным, в период с 11 по 13 июня пройдут кратковременные дожди разной интенсивности. Днем местами осадки будут сопровождаться грозой, выпадением града и порывистым ветром.

Температура воздуха в указанные дни будет заметно снижаться, начиная с западных регионов Украины:

  • в ночное время ожидается +12…+18 °С

  • днем +22…+27 °С

  • в восточных и южных областях днем воздух прогреется до +28…+33 °С

С 14 по 17 июня будет ветрено и с периодическими дождями. Самые низкие показатели температуры прогнозируются в западных и северных областях:

  • в ночное время ожидается +7…+12 °С

  • днем максимальные значения окажутся в пределах +18…+23 °С

На остальной Украине ночная температура будет колебаться в диапазоне +10…+15 °С, а дневная около +21…+26 °С.

Ранее в «Укргидрометцентре» предупредили об опасных метеорологических явлениях во Львове и области. Там объявлен первый уровень опасности, желтый.

Сегодня, 11 июня, в Украине будет жарко: воздух прогреется до +28 градусов, а на востоке и юге — до +30 градусов. Однако уже в пятницу ожидается резкое похолодание.

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Дата публикации
Количество просмотров
93
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