Температура в Украине растет быстрее, чем где-либо в мире, нужно закрывать шахты — посол Великобритании

По словам дипломата, она знает, насколько непросто отказаться от ископаемого топлива в стране с долгой историей его использования.
Украине нужно закрывать угольные шахты и идти на другие "зеленые" преобразования в энергетике; глобальное изменение климата отражается на ней быстрее, чем во многих других странах мира.
Об этом сказала британский посол в Украине Мелинда Симмонс в интервью ВВС News Украина, опубликованном в понедельник, 9 августа.
"Не знаю, насколько украинцы осознают то, что пропорционально температура растет в Украине быстрее, чем где-либо в мире", — сказала она.
Симмонс отметила, что одно из самых болезненных преобразований, которые Украина должна пройти на этом пути, — это сокращение добычи угля.
По словам дипломата, она знает, насколько непросто отказаться от ископаемого топлива в стране с долгой историей его использования, где целые громады и их доходы зависят от работы в отрасли.
"Я говорю это как представитель страны, которая разбирается в этом, может, лучше других. Потому что мы прошли через очень болезненный процесс закрытия угольных шахт", — добавила она, отметив, что сейчас Великобритания — одна из самых успешных стран в плане диверсификации источников энергоресурсов.
Госпожа посол также подчеркнула, что у правительства должен быть четкий план, чтобы люди как можно меньше пострадали от таких масштабных преобразований. В то же время Симмонс предостерегает: разъяснительную работу среди граждан надо вести доступным языком, а не сложными словами об изменении климата: так, чтобы было понятно, как это касается их повседневной жизни.
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