Температура воздуха будет прогреваться до 18°: в Укргидрометцентре рассказали, когда в Украине потеплеет

Температура воздуха будет прогреваться до 18°: в Укргидрометцентре рассказали, когда в Украине потеплеет

Ночи будут оставаться холодными, но без морозов.

Второму бабьему лету быть. В Украину после затяжных холодов наконец-то придет потепление.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 19-23 октября в стране будет сухо и солнечно, лишь 22-23 октября на западе и севере страны ожидаются небольшие дожди. Температура ночью 3-9° тепла, днем 12-18°, 20-21 октября в западных областях до 20°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодным, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Читайте также:

Какой будет погода в праздничные дни

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку