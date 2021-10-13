Температура воздуха будет прогреваться до 18°: в Укргидрометцентре рассказали, когда в Украине потеплеет

Ночи будут оставаться холодными, но без морозов.
Второму бабьему лету быть. В Украину после затяжных холодов наконец-то придет потепление.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, 19-23 октября в стране будет сухо и солнечно, лишь 22-23 октября на западе и севере страны ожидаются небольшие дожди. Температура ночью 3-9° тепла, днем 12-18°, 20-21 октября в западных областях до 20°.
Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодным, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.
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