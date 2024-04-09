Температура воздуха до +26°: какой будет погода в Украине 10 апреля

Среда, 10 апреля, порадует украинцев теплой и даже летней погодой. Местами в Украине воздух прогреется до 26 тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Украине будет небольшая облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха составит 7-12° тепла. Днем воздух прогреется до 21-26° тепла. В Карпатах и на побережье морей будет немного прохладнее — +17-22 °.

Прогноз погоды в Украине на 10 апреля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области в среду — небольшая облачность. Осадков тоже не будет. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киевской области температура ночью будет 7-12 градусов тепла, днем столбики термометров покажут +21-26 градусов. В Киеве ночью температура воздуха будет около 10° тепла, днем +24-26°.

Напомним, синоптикиня "Укргидрометцентра" Наталья Птуха рассказала о погоде на этой неделе. Юго-западные воздушные потоки, господствующие сейчас над регионами, принесут теплую погоду.

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