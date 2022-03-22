"Температура воздуха начнет вытворять невесть что": синоптик дала прогноз погоды в Украине на неделю

"Температура воздуха начнет вытворять невесть что": синоптик дала прогноз погоды в Украине на неделю

Завтра будет тепло и солнечно.

В Украину идет похолодание, которое в субботу сменится теплой погодой, а в воскресенье, 27 марта, снова вернется.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее прогнозу, завтра погода подарит украинцам солнце, тепло, свежую, без кусающих минусов ночь, тихий ветерок, ясное небо. Максимальная температура воздуха в большинстве областей ожидается в среду в пределах +10+17 градусов. Исключение – Крым и Приазовье, где еще холодные моря не дадут столбикам термометров подняться выше +7+10 градусов.

В Киеве 23 марта также будет солнечно и тепло – до +15 градусов.

В свою очередь в Укргидрометцентре сообщают, что 23 марта в Украине будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, в южной части – восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° до 3° мороза, в восточных и юго-восточных областях 2-7° мороза, днем 10-15° тепла, на крайнем западе страны до 18°, в восточной и южной частях 7-12° тепла.

"Далее температура воздуха начнет вытворять невесть что", — говорит синоптик.

24-25 марта в Украине предполагается более холодная воздушная масса, вероятные осадки, возможен даже мокрый снег. В субботу потепление возобновится, добавляет Диденко. В воскресенье в Украине снова похолодает – днем ориентировочно до +2+8 градусов. В понедельник, 28 марта, снова потепление.

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