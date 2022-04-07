Температура воздуха несколько снизится: прогноз погоды в Украине на пятницу, 8 апреля

Температура воздуха несколько снизится: прогноз погоды в Украине на пятницу, 8 апреля

Завтра прогнозируют переменную облачность.

В пятницу, 8 апреля, в большинстве регионов Украины будет идти небольшой дождь и будет ветрено.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в западных, днем и северных и большинстве центральных областей ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, ночью в Карпатах, днем в западных и северных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°, в Одесской области до 21°.

В Киеве 8 апреля ночью будет без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, холодный атмосферный фронт 8 апреля немного "пригнет градусы в западных и северных областях".

"Фронт принесет завтра дожди в западные области, в северную часть Украины. Дождь также ожидается в Крыму, днем в пятницу есть вероятность небольшого дождя на Приазовье. На остальной территории Украины осадков не предполагается. В Киеве 8 апреля температура воздуха несколько снизится, днем около +12+14 градусов. В столице завтра пройдет дождь, ветер остается порывистым", — написала Диденко в Facebook.

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