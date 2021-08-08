"Температурные качели" продолжаются: синоптики прогнозируют 9 августа в Украине жаркую погоду, но местами дожди и грозы

Завтра в Украине снова жара до +34° С
Погода в Украине, после непродолжительного похолодания, в понедельник, 9 августа, будет снова жаркой, солнечной, но местами возможны грозы и дожди.
Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.
Так, по данным синоптиков, температура воздуха в среднем составит отметок от +24° С до +34° С Наивысшую температуру будут показывать термометры на Востоке и на Севере.
В частности, в Луганской области синоптики прогнозируют до +34 градусов. В Харьковской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Одесской областях жара будет до +31° С
Прохладнее будет на Западе и в Карпатах. Там столбики термометров днем покажут максимум +29° С. Впрочем, в большинстве западных областей будет до +26° С.
В то же время в западном регионе, местами в восточных областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы, а в Карпатах возможные шквалы. На остальной территории без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.
В Киеве завтра, 9 августа будет сухо и жарко. Ночью температура воздуха опустится до отметки + 15° С, а днем воздух прогреется днем до 27-29° С. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.