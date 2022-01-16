Темпы вакцинации снизились вдвое: за сутки прививки против COVID-19 получили менее 40 тысяч украинцев

С начала вакцинальной кампании привито почти 15 млн человек.
В Украине за прошедшие сутки, 15 января, вакцинировано против коронавируса 39 769 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Из них первую дозу получили 13 043 человека, вторую дозу — 18 760 человек, дополнительную дозу получили 214 человек, бустерную дозу — 7 752 человека.
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С начала вакцинальной кампании привито 14 985 043 человека, из них получили первую дозу – 14 985 041 человек, получили две дозы – 14 259 590 человек, получили дополнительную дозу – 9 512 человек, бустерную дозу – 94 948 человек. Всего проведено 29 349 091 прививка.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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