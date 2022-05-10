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Темпы восстановления сбавлять не будем, люди не могут жить на руинах – Тимошенко

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Темпы восстановления сбавлять не будем, люди не могут жить на руинах – Тимошенко

Офис Президента Украины

Несмотря на то, что сохраняется риск возвращения российских оккупантов на освободившиеся территории, Украина не будет сбавлять темпы восстановления пострадавших от войны регионов, где уже прекратились боевые действия. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

«Люди не могут жить на развалинах. Необходимо все привести в порядок», — сказал он.

Тимошенко рассказал, что, в частности, в Сумской области сейчас продолжаются работы по разбору завалов Ахтырской ТЭЦ, которую беспощадно пытались уничтожить россияне. В Тростянце коммунальные службы убирают улично-дорожные сети на территории города.

В Киевской области за сутки подключили к электроснабжению 9 000 потребителей. В городе-герое Ирпене на 66% возобновлено газоснабжение.

Без газа в Киевской области остается село Почепин, там еще продолжаются работы по разминированию.

Ранее Тимошенко сообщил о том, что украинские архитекторы, планировщики, исследователи, дизайнеры и инженеры предложили волонтерский проект справочника, в котором будут собраны лучшие мировые примеры качественных общественных пространств и описаны правила их создания.

Дата публикации
Просмотры
662
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