Темы переговоров Байдена и Путина и спор Блинкена и Лаврова об Украине. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Президент США Джо Байден во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путином 7 декабря выразит обеспокоенность военной деятельностью Кремля вблизи границ Украины. Читать дальше –>
- Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров на этой неделе горячо поспорили по поводу ситуации в Украине, сообщило Bloomberg. Читать дальше –>
- Число жертв извержения вулкана в Индонезии возросло до 13, пострадавших уже более полусотни. Читать дальше –>
- В американском штате Мичиган арестовали родителей 15-летнего Итана Крамбли, обвиненного в убийстве четырех учащихся во время стрельбы в средней школе поселка Оксфорд. Читать дальше –>
- Американского журналиста Криса Куомо, ведущего шоу "Cuomo Prime Time", уволили из CNN за помощь своему брату и бывшему губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо во время скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах. Читать дальше –>