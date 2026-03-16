«Тень идет рядом с коррупцией». В 9 из 10 торговых центров в Украине продают нелегальные вейпы - Филипп Моррис

Об этом во время мероприятия NV Бизнес и евроинтеграция заявил заместитель генерального директора по корпоративным связям Филипп Моррис Украина Михаил Поляков.

«Нет смысла принимать решение о каких-либо запретах, если этот запрет никто не может контролировать», — подчеркнул Поляков.

Он также отметил, что только в Киеве в 9 из 10 торговых центров есть нелегальные вейп-шопы. "Мы нашли только один торговый центр в центре города, в котором нет таких островков", - подчеркнул Поляков, подчеркнув при этом, что в 9 из 10 торговых центров есть точки, которые продают нелегальные электронные сигареты.

«Вопрос: не знают ли об этом правоохранительные органы или об этом не знают контролирующие органы? Это проблема», — отметил Поляков, подчеркнув, что это, по его мнению, комплексная проблема многих людей, вовлеченных в этот процесс.

«Тень идет рядом с коррупцией. То есть, коррупция порождает тень, а тень — коррупцию», — отметил заместитель генерального директора по корпоративным связям Филипп Моррис Украина.

Говоря о работе парламента, он подчеркнул, что парламент принял все необходимые законодательные акты, которые должны побороть нелегальный рынок в этой сфере. «Есть налоговые посты на табачных фабриках, есть видеонаблюдение. Но как обошли эту историю? В трех километрах открыли цеха, где нет этих постов и нет видеонаблюдения», — отметил Поляков.

Он также напомнил: «Приняли норму о минимальной цене, ниже которой не может продаваться сигарета, поскольку налогов в ее цене более 70% и что сделали? Начали штамповать на пачках цены 2023, когда еще не действовали минимальные цены, и делать вид, что эта продукция была изготовлена несколько лет назад. Поэтому с точки зрения законодательства для нашей индустрии приняты все необходимые изменения. К сожалению, нет сил, чтобы применить эти изменения на практике. И это большая проблема».

Говоря о работе МВФ, он подчеркнул: «У нас очень часто чиновники любят интерпретировать на свой манер требования международных партнеров и европейских институций».

«Когда МВФ говорил о необходимости мобилизации доходов, это часто трактовалось так: давайте поднимем налоги тем, кто их уже платит. Но сейчас это звучит очень конкретно: детенизация. Это значит: не мешайте тем, кто платит. Посмотрите на тех, кто не платит их», — подчеркнул Поляков.

Он отметил, что сейчас это происходит политически, поэтому проваливаются решения, которые могли бы мобилизовать средства для государственного бюджета.