"Теневой флот" РФ идет на дно: Мадяр раскрыл, сколько судов еще поразили за ночь

Теневой флот России терпит системные потери из-за атак украинских дронов / © Associated Press

Реклама

Из-за систематических ударов украинских военных по российским судам Россия начала перебрасывает с линии фронта расчеты беспилотного центра «Рубикон», чтобы защитить собственный «теневой флот».

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди.

По данным командующего СБС, в ночь на 18 июля украинские военные поразили еще 13 судов российского «теневого флота» в Черном и Азовском морях. Речь идет о восьми сухогрузах, танкере, танкере-газовозе, буксире и двух плавучих кранах.

Реклама

Всего с начала операции «МоЛоЧКа» Силы беспилотных систем поразили 118 российских судов в Азовском море и 54 в Черном море.

По словам Роберта Бровди, эти атаки заставляют россиян менять приоритеты в противовоздушной защите.

«Противник снимает с ЛБО до 200 расчетов „Рубикон“ для защиты теневого флота. В расчете на каждое живое судно. Кроме „Рубикона“, частично снимающих с линии столкновения, привлечены также силы и средства целой 51 дивизии ПВО и зенитного полка остатков Черноморского флота. Вооружение: зенитные дроны, ПЗРК и пулеметы», — сообщил командующий СБС.

Напомним, Силы обороны продолжают «играть в морской бой» и уничтожать российские танкеры «теневого флота». В ночь на 14 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили еще 11 вражеских объектов в акватории Азовского моря.

Реклама

Всего за последние девять суток в рамках спецоперации под кодовым названием Молочка бойцы обезвредили 116 судов РФ.

Новости партнеров