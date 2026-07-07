Теневый флот РФ идет на дно: Силы обороны за одну ночь уничтожили 8 вражеских танкеров

Танкер / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

СБС за одну ночь поразили 8 танкеров теневого флота РФ.

Об этом сообщил Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди.

«Все танкеры находятся под международными санкциями, дедвейтом по 7000 тонн, длиной по 140 метров, 2006-2012 годов постройки», — заявил командующий СБС.



Среди них:

Реклама

Венера-3

Сонор-1

Сонор-17

Климена

Тети

Алексей Саврасов

Пенелопа

Напомним, Украина нанесла самый глубокий удар по территории РФ с начала полномасштабной войны. Под атакой оказался Омский НПЗ, являющийся крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом России.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в результате атаки на Омском НПЗ вспыхнул пожар. Предприятие расположено примерно в 2700 км от подконтрольной Украине территории.

По данным источников Reuters, принадлежащий компании «Газпромнефть» Омский НПЗ в прошлом году переработал около 23 млн тонн нефти, что составляет около 460 тысяч баррелей в сутки.

Новости партнеров